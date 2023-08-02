新加坡總理李顯龍今天表示，他所屬的執政黨因為一項貪腐調查以及高階議員辭職的一連串醜聞「受到打擊」。這些醜聞震驚了原本以政治穩定聞名的新加坡。

路透社報導，李顯龍今天告訴國會議員，正在被國家反貪污機構調查的交通部長易華仁（S. Iswaran）已遭停職，並且每月減薪至8500新加坡元（約新台幣20萬600元），直到進一步通知為止。這是他首次就該問題向國會發表談話。

他說，這類牽連到部長的事件很少見，而執政黨人民行動黨（PAP）對貪污「零容忍」。

李顯龍說：「人民行動黨已經受到打擊，但我們會展現給新加坡人民看，我們將維護標準並且做對的事，以保持大眾的信任。」

他說：「當調查完畢，貪污調查局（Corrupt Practices Investigation Bureau）將呈遞調查發現給總檢察署（Attorney-General's Chambers），總檢察署會決定如何處置。」由於調查正在進行中，他拒絕提供進一步細節。

新加坡預計於2025年底前舉辦選舉。儘管人民行動黨自1959年起一直掌權，如今高昂的生活開銷已重創選民。此次人民行動黨的貪腐調查，以及議長與同黨議員上個月因婚外情引咎辭職的事件，更引來選民側目。

被問到為何他們的關係能從2020年末保密至今，李顯龍說：「我應該早點做出必要行動。」