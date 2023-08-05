新加坡近期發生一起導致26人送醫的交通事故，當地雇主長期以小貨車接送移工的作法再度引發議論。一名移工直言，一旦受傷恐對生活造成嚴重衝擊，「我們是人、不是動物」。

新加坡網路媒體「慈母艦」（Mothership）報導，7月18日在克蘭芝高速公路發生一起涉及3輛小貨車的交通事故，導致26人受傷送醫；隔天在另一條高速公路又發生車禍，造成小貨車上的10名乘客送醫。

為加強以小貨車接送移工的安全，新加坡今年起分階段實施的新規定包括要求必須安裝遮雨罩等措施。不過，近期接連發生的車禍事件，使得雇主以小貨車接送移工往返工地及宿舍的安全性，再度受到關注。

47個移工人權團體及倡議人士發布聯合聲明，呼籲星政府禁止以小貨車接送移工的做法，指這項作法不僅沒有人性、也不安全。有人建議以巴士作為替代方案。

另一方面，超過20個企業團體則發聲明回應，改變現行規定將牽涉實務上的複雜性。

不過，新加坡無任所大使許通美直批，企業反對的真正原因是錢，如果必須使用有座位、有安全帶的車輛來接送移工，企業營運成本勢必增加。

他直言，不能被企業說法誤導，並強調，「外籍移工的生命跟我們的一樣寶貴，我們要求所有人都有座位跟安全帶」。

許通美曾批評，新加坡對待移工不像第一世界的作法，反而像第三世界。他指出，新加坡作為第一世界國家，「應廢除源自過去、與我們目前地位及聲望不符的做法」。

來自印度的建築工人S向「慈母艦」表示，對企業而言，用小貨車盡可能載更多人，一趟路把所有人載到不同的工作地點上工，這是最符合成本效益的做法，節省時間又能省錢。

另一名來自印度的移工D也說，雇主偏好使用小貨車，因為功能很多，還可以載運材料和設備。

來自孟加拉的移工T受訪表示，公司的小貨車可載16名工人，但車上同時還放了工人的個人裝備、食物及其他設備。

「我們好像動物一樣坐在車上」，T如此形容。

一旦發生嚴重車禍，車上的移工甚至可能飛出車外。另有移工擔心，雇主偏好一趟車把所有工人載出門，有些人因此被迫提早到工地，影響了休息時間。

移工S擔憂，沒有足夠休息時間，工人無法安全工作，也會影響心理健康。如果受傷，也會擔心無法養家。

「移工只想安全上工，安全返回宿舍」，他說，若受傷就可能對生活造成嚴重衝擊，「我們都是人，不是動物」。

對於移工福利團體及企業的呼籲，新加坡政府認為，完全禁止雇主以小貨車接送移工將面臨財務上挑戰，對中小企業會有不同程度影響。另外還有結構及運作上的困難，包括其他替代交通方案、目前巴士司機不足等問題。

新加坡長期仰賴大量來自印度、孟加拉等國的移工，協助各種基礎建設工程。