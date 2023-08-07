健身器材內藏毒 逃逸移工進口毒品牟利

外籍逃逸移工竟淪為毒品進口買賣犯嫌。刑事局中部打擊犯罪中心日前接獲關務署台中關通報，指稱有人利用進口健身器材的名義，實則運輸毒品到台販售，經持續追查，逮獲安姓及蘇姓逃逸外勞等4人，皆依毒品危害防制條例送辦，其中蘇、安兩人則遭移送台中專勤隊收容。

警方指出，日前接獲通報指不法集團將毒品藏在運動器材內，從馬來西亞以包裹方式寄到台灣，意圖躲避查緝，經追查，今年五月逮獲該販毒集團第一層負責領貨的32歲蘿姓女移工與第二層教唆收貨的27歲拉性移工，兩人為情侶關係。

警方持續追查，六月間又在苗栗頭份逮獲主嫌32歲蘇姓印尼籍移工、31歲安姓移工，經了解，蘇、安皆為逃逸移工，蘇因想進口毒品牟利，便找來在台同鄉拉男共謀，拉男接著找到安男提供毒品來源，並商議好將毒品藏在運動用品內，再以郵寄方式從馬來西亞運送來台，並由蘿女負責代收貨，未料仍遭識破。

警方逮獲4人到案，並查扣安非他命毒品508克，雖蘿女辯稱根本不知道自己代收的貨品是毒品，仍被依違反毒品管制條例送辦，其中拉男遭羈押、蘿女被限制住居，蘇、安則移送專勤隊收容。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！