南韓舉辦世界童軍大露營遭遇連日高溫，已有3國提前拔營。南韓政府表示，大露營持續辦理。

第25屆世界童子軍大會8月1日於南韓揭幕，吸引全球155國逾4萬5000人參與，會期遇上罕見極端高溫，一度飆破攝氏38度，好幾百人熱昏中暑。熬不到大會12日閉幕，英國代表團周五（4日）率先宣布全員準備撤往旅館，美國代表團周六（5日）也決定於6日轉至附近美軍基地營區。來自東南亞的新加坡童軍周六宣布跟進，成為本屆第3個拔營的國家。

新加坡《海峽時報》報導，新加坡童軍協會周六表示，出於安全考量，協會決定全團67人自南韓西南部全羅北道的大露營地點新萬金（Saemangeum）移往中部的大田市，並與撤往首爾的英國代表團串聯參與文化活動，不會提前返國。

路透社報導，新萬金營地周六高溫仍有攝氏33度。率先「撤退」的英國代表團約4500人，人數在本屆各國居冠，英國周五拔營對於南韓政府構成一大打擊，美國、新加坡周六旋即決定跟進，對於本屆大露營再添衝擊。截至周六，參加者總計4萬2593人，以14歲至18歲青少年為主，營期開始以來已約700人頂不住高溫送醫，引發家長對於營隊安全的不滿。

美國維吉尼亞州居民克莉絲汀（Kristin Sayers）向路透社表示，參加世界童軍大露營是17歲兒子的夢想，然而，全家省吃儉用勻出6500美元（約新台幣20.6萬元）送他去了南韓圓夢，卻換來「噩夢一場」：「他很清楚這是一筆不小的數目，也明白全家為了讓他參加這場大露營做了多少犧牲。我們原本可以用這筆錢做很多事情。」

面對這場天災引發的危機，南韓總統尹錫悅持續動用資源「降溫」，周五急撥69億韓圓（約新台幣1.67億元）鉅款「無限量」調派冷氣巴士開赴營地供各國童軍納涼，也出動醫護人力進駐，派出水車提供冷飲、冰袋，發放防曬用品並提升營地飲食水準。尹錫悅更下令官員推出首爾與其他城市的參訪行程供所有童軍參加，展現韓國文化內涵與自然資源。

世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement）周五表示已建議本屆主辦單位韓國童軍協會（Korean Scout Association）考慮「其他方案提早結束表定活動」，願意在各國參與者順利返國前提供支援。南韓總理韓德洙表示，經向其他參與國家諮詢，政府決定配合韓國童軍協會繼續辦理大露營。英國廣播公司據天氣資訊網站AccuWeather報導，未來幾天營地可能有雷雨，濕度很高，體感溫度將達攝氏40度。

英國童軍協會決定5日提前自世界童軍大露營拔營，人員陸續抵達首爾的旅館。（美聯社）

相對於英、美、星提前1周拔營，菲律賓、阿根廷等多國已表示會繼續留在新萬金參加大露營。阿根廷童軍協會會長魯斯坦（Marina Rustan）在記者會表示，營地條件已見好轉，「世界童軍領導組織與南韓政府均已承諾會改善」。

英國代表團周五宣布拔營時表示，全員撤往首爾的旅館是為了「紓解現場整體壓力」，將按既定行程在本月13日返國。英國童軍周六上午已陸續撤離。美國代表團向童軍家長繼發的電郵指出，周六全體持續參加大會活動，直到當天全員移往新萬金附近的駐韓美軍基地韓福瑞營區（Camp Humphreys）為止。