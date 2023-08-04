日本桌球天后福原愛日前遭前夫江宏傑指控不遵守日本法院判決，甚至還在這段期間多次到新加坡旅遊，不解這是否是名人該有的行為。日媒昨(3日)也報導，有目擊證人透露今年6月在新加坡飯店偶遇福原愛，當時她穿藍色泳衣現身泳池，一旁的躺椅上有位男子，疑就是和福原愛同年離婚的橫濱男。

據日媒《FRIDAY》報導，有民眾爆料福原愛今年6月到新加坡飯店度假，因為聲音的關係，該民眾表示當時一下就認出福原愛，身邊還有兩、三位朋友，從對話中猜兩人住在一起，還有傳聞指福原愛已經打算「棄守」日本，轉往新加坡定居，但當事人未承認。

福原愛2021年為了東京奧運回到東京，上節目訪問時突然表示要回日本定居，江宏傑一問三不知，不久周刊拍到福原愛和當時仍有家室的橫濱男一同出遊，兩人還住進同一家飯店，但福原愛否認不倫戀，表示對方只是她心靈上的支柱，且兩人是各住一間房。

2021年7月，福原愛和江宏傑一同宣布已經簽字離婚，年底橫濱男也傳出和太太離婚，橫濱男的前妻受訪，坦言離婚主因跟福原愛有關，之後還加碼分享福原愛寫給橫濱男的情書，可見兩人關係密切，橫濱男前妻近日更說，福原愛主動打來要求和解，並提出100萬日幣（22萬台幣）和解金，更透過律師表示不會公開道歉、不會承認不忠行為，讓橫濱男前妻相當不滿，直言她用自身影響力說了不正確的發言，「我覺得她太不誠實」。