江宏傑、福原愛2年前離婚後，至今仍風波不斷，網紅廣告小妹指出江宏傑婚前就被爆料很摳的奇葩事蹟，酸「活該被離婚」，引發外界熱議。不過，一名專櫃櫃姐跳出來說話，認為她眼中的江宏傑並不摳。

根據《TVBS新聞網》報導，櫃姐表示江宏傑為了討福原愛開心，曾在櫃上買破百萬的名牌包和三百萬的珠寶，相當大方。

江宏傑、福原愛離婚2年正式鬧翻。（圖／FB@江宏傑）

不過，福原愛曾自爆某次跟江宏傑共乘一台摩托車到賣場買衛生紙，當天正好有買二送一的活動，當然就拿了三條衛生紙，所以坐在後座的福原愛，得雙手各拿1條衛生紙，再把第3條衛生紙夾在自己跟江宏傑之間，有些狼狽的回家。不僅如此，福原愛曾透露懷孕期間想喝兩杯果汁，但江宏傑不肯，導致雙方起衝突，另一次她在機場想買筆記本，江宏傑以「家裡不是有嗎？妳幹嘛買」阻止，讓她氣到回嗆：「我拿自己的錢買筆記本，你不讓買？」

PTT網友當時分析，福原愛好歹是日本桌球天后，粗估身價至少近10億日幣(約2億台幣)，婚前年收入是江宏傑的37倍，竟過著這般平民化的生活，認為格差婚真的較容易出問題。