女星何如芸過去是演「壞女人專業戶」，她2003年與花蓮美侖飯店的少東王敏錡結婚，2019年婚變，去年宣布正式離婚，變回「自由的何小姐」。今(11日)凌晨，何如芸透露律師跟她說已經完成最後一項協議，就此和前夫橋歸橋、路歸路，令她開心到找藍心湄、陳美鳳買醉，深夜回家又痛哭一場。

何如芸去年9月宣布離婚成功，今凌晨她進一步發文說：「當律師告訴我，離婚的最後一個協議終於完成了，已經很自在的我，終於得到完全的解放。晚上我和心湄姐和美鳳姐喝到半夜一點，回家後狠狠地哭了最後一場」，並表示律師賴芳玉跟她說，跌了一跤可以再站起來是最對的事，希望跟她有一樣遭遇的人都可以更幸福。

何如芸發文。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸先前在《婚姻結業式2》有離婚還婚戒的橋段，後來她發文回憶自己私下也有類似的經過，坦言那瞬間自己意外的冷靜，10幾年的感情一秒鐘被關閉，自己也沒有想哭的感覺，笑說：「如果不是有2個小孩，我幾乎要忘記我嫁過人」，並表示自己對前夫已經沒有任何感觸，「我最後一次很仔細端詳對方的臉，然後就完全delete掉，像刪除電腦檔案一般，完全不剩了」。

而先前何如芸表示自己的藝人好友只有郁方、王宇婕、丁寧，有人問為何沒提到藍心湄？她表示：「水瓶座出門會廣結善緣，內心希冀世界和平，但能走進心底的朋友很稀少」，不喜歡用閨中密友「閨密」形容對方，反而比較像不互相較量的好朋友，至於藍心湄，何如芸強調：「她是姐姐，是另一個層次」。

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