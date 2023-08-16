群創科技已婚許姓處長今（16）日的毀滅式發文引發各界熱議，不僅坦言和3名媽咪大搞婚外情，更透露自己愛去某間酒店，很容易和裡面的人發生性關係，荒誕的敘述讓律師李怡貞看了也忍不住開酸：「你們這些電子公司主管一個玩得比一個還大，還玩到爛」，直說還好自己不買股票。

群創科技已婚許姓處長今日在個人臉書發文自爆，長年利用職務之便和供應商、客戶大搞男女關係，謊稱開會實際上是去開房間，還一口氣曝光了3名外遇女子的姓名、電話，其共通點是皆已有孩子。

許男強調，自己沒有被盜帳號，「是我對不起人家」，還說以前很愛和供應商一起上酒店，也喜歡去南部某酒店玩，「裡面的人都很願意被X，拜託不要再約我去了」。

對此，時常針砭時事的律師李怡貞晚間在臉書粉專發文，底圖特地選了大量的排泄物，她說：「還好我不買股票」，認為這些電子公司主管一個玩得比一個還大，還玩到爛，「小三、小四、小五、小六一堆，是國小沒畢業是不是？上樑不正下樑歪，辦再多家庭日都馬了然」。

貼文一出，引來網友回應，「都挑離過婚或已婚的，出差徹夜工作很理所當然」、「只能說我以前在科技業，不需要奉承客戶，果然沒有買賣就沒有傷害」、「我的天是群創呀」、「跟著股價一起嗨」、「乾脆開國小好了，要小幾就有小幾」。