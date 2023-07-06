台中山城交通樞紐埤豐橋將於24日起封閉拆除，建設局長陳大田6日視察施工進度。（陳淑娥攝）

埤豐橋現況與便道空拍圖。（台中市府提供）

埤豐橋改建模擬圖。（台中市府提供）

台中市山城地區埤豐橋為跨越大甲溪串聯東勢、豐原及石岡區的重要交通樞紐，921大地震時橋梁南端受損、橋下河道刷深，雖經過幾次橋墩基礎補強，仍有安全疑慮。台中市府斥資10億元進行改建，於去年10月動土，建設局長陳大田等人6日視察施工進度，目前便道已完工，舊橋將24日起封閉拆除，預計2025年7月完工。

埤豐橋興建於1991年，是串聯東勢、豐原、石岡、后里、以及苗栗縣的重要樞紐，921大地震時曾嚴重受損落橋，曾於2000年局部重建，近年來更因大甲溪河道持續刷深，影響橋梁穩定與耐況能力。

為確保安全，市府辦理「東勢區埤豐橋改建工程」，投入10億元總經費，於去年10月動工，陳大田今日上午視察進度時表示，目前便道已完工，進度達16％，預定24日開始封閉，8月1日進行拆除。

陳大田進一步指出，埤豐橋預計2025年7月完工，相關公告與改道標誌，均會全面完成設立，並在台三線上中央分隔島及東勢地區相應且顯著的地點設置，也請義交協助於各路口引導改道，務必力求降低交通行車不便，也避免民眾誤入工區。

立委江啟臣表示，埤豐橋受到921大地震的影響，橋梁中央明顯凹陷，加上河道沖刷，確實讓安全出現疑慮。過去曾要求水利署第三河川局針對河道沖刷問題進行邊坡補強或是河道改道等工程，希望能確保民眾通行往來的安全性。

「跟舊橋說再見！」江啟臣提到，埤豐橋在過去32年承載豐原、東勢居民的通行往來，又橫跨大甲溪兩岸，橋梁的安全性、便利性、耐用度至關重要。希望施工單位注意工安與施工期間的相關配套措施，也必須格外重視大甲溪汛期的水量影響，滾動式調整施工進程，確保工程能如期如質完工，並盡可能減低施工期間對當地民眾的影響。

建設局指出，新橋將以脊背橋形式重現，採大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層及大甲溪深槽區，除大幅提升橋梁安全，也在橋梁融入在地農產元素及夜間投光，營造地方特色亮點。