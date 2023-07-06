桃園市大溪區中庄吊橋今年初啟用，連接大漢溪左、右岸成為人氣景點，原定今年7月10日起將3度封橋歲修執行鋼塔柱油漆美化作業，因適逢暑假旅遊旺季引起民怨。水務局表示，為了順應民意，將延後中庄吊橋橋塔清潔美化作業，暑假期間不會施作，相關期程將另訂。

水務局水利養護工程科長高啓洲說，大溪區大漢溪兩岸沿線觀光景點眾多，桃園市政府爭取中央經費補助，設置連接左岸中庄調整池及右岸山豬湖生態園區等熱門景點，原計畫自今年7月10日起至8月10日止，採封橋施工方式，辦理鋼塔柱油漆美化作業，但因接獲地方民意反映，封橋期間適逢暑假旺季期間，為避免影響大溪地區老街商圈，及鄰近大溪、龍潭、石門地區旅遊帶觀光人潮及地方商業活動，在經過審慎評估後，考量地方觀光產業發展，順應地方民意需求將相關工程施作將延期。

他也說，大溪地區之後將有韭菜節，包含鄰近龍潭也將舉辦桃園地景藝術節，之後將再討論封橋作業期程，將會避開大型活動舉辦時間，避免影響轄內觀光。