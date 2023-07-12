桃園市復興區宇內溪上游深潭11日發生不幸溺水意外，副市長王明鉅表示，市府每年皆定期召開2次跨局處水域安全協調會議，今年3月下旬已提高層級，由他主持召開，檢討改善桃園市整體防溺措施等事項，包括加強列管水域安全巡查、巡檢救生圈、警示牌等水域安全相關設備更新、防溺宣導等，推動各項水域安全相關作為，以減少溺水憾事發生；近期也將再次召開跨局處水域安全協調會議強化水域安全措施，守護市民的安全。

王明鉅指出，水域安全維護涵蓋眾多且複雜場域，分別由各局處進行安全維護工作，舉例來說，由消防局訂定年度加強水域救援能力實施計畫，並且建立水域救援緊急聯絡名冊，也會不定期執行防溺車巡；警察局配合各種防溺機制，加強轄內開放水域的巡邏守望；水務局加強轄內市管河川、水路等易發生溺水的水域，設置救生圈等簡易救生器材，設置相關警告標示牌；海岸管理工程處也於沿海易溺水水域設置警告標示牌與救生圈等簡易救生器材。

觀旅局則是辦理轄管風景區水域防溺工作，經整體盤點，有虎頭山、小烏來、拉拉山風景特定區，及慈湖園區、角板山行館園區、大溪中正公園由風管處管轄。自2004年起，依「水域遊憩活動管理辦法」公告小烏來風景特定區內風動石上游140公尺起至宇內橋下止，每年定時開放游泳、戲水。但目前因整修，皆處於封閉狀態。

王明鉅提到，每年暑假為戲水旺季，為保護民眾安全，教育局不僅要求各級學校每年5月下旬開始加強水域安全宣導，也利用家庭聯絡簿宣導水域安全，並於暑假前夕及返校日加強防溺宣導。

此外，除了地方轄管區域之外，市府也透過協調會議邀請農田水利署桃園管理處、石門管理處針對大圳及陂塘周邊設置警告標示牌；經濟部水利署北區水資源局針對石門水庫範圍巡防；水利署河川局配合維護水域周邊設置警告；海巡署針對近岸海域相關活動監控、違規勸導及取締作為。近期市府也將發函請相關各單位再次檢視高風險區域的警示與維護作為。

針對此次不幸溺水意外發生，市府除再次仔細盤點所有潛在風險較高水域，加強安全管理與改善外，將於近期再召開水域安全協調會議，由教育局、消防局、警察局、觀旅局等相關單位，以及邀請中央相關單位，進一步檢討相關水域安全措施與宣導工作，加強、改善水域安全措施，共同守護市民安全。