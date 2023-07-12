一向只串聯台南市區各大景點的觀光雙層巴士，即將出現「快閃」新路線。配合「台江建庄二百年-開江紀大展」在暑假熱鬧開幕，市府特別規畫觀光雙層巴士行駛全新的「台江周末線」，從7月22日到10月1日的每周六、日上午9時30分與下午2時30分各1班，總行程預計約3小時，除經過台江地區的重要景點外，還能欣賞多件「開江紀」藝術裝置。

市府表示，「台江周末線」起站從台南火車站北站雙層巴士站牌出發，第一站前往「台江文化中心展覽總資訊站」，可認識台江200年歷史與整體展覽規畫；第二站經過「嘉南大圳水上運動訓練中心展區」，可從車上瞭望藝術家水谷篤司與動畫師毛毛的雕塑作品《圓軸蟹》，以及藝術家莫嘉賓的裝置作品《紅紅綠綠的紅樹林》，述說嘉南大圳對台江的重要性。

第三站途經「四草大眾廟」，透過雙層巴士的好視野，車上還將導覽介紹台江特殊的四草溼地生態；第四站前往「台江國家公園遊客中心展區」，民眾可漫步欣賞環境藝術家李蕢至與墨西哥藝術家Lua Rivera合作的《台江水禮服》作品；第五站途經「開江紀」的四草堤防展區，可從四草大橋遠眺藝術家范志明的大型雕塑作品《吾海吾江》。

市府還說，搭乘全程的乘客，除可選擇在「安平漁人碼頭」下車，暢遊安平大啖安平，也可直接返回終點站台南火車站北站繼續旅程，全票票價每人300元、優待票150元。

另外，為回饋乘客，持雙層巴士乘車票根，當天除可免費轉乘大台南公車、人氣景點門票優惠，還能到指定餐廳、伴手禮等商家享消費折扣。