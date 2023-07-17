首度舉辦的泳渡虎頭埤活動採團體報名，但需自備自備救生浮標、哨子。（洪榮志攝）

日月潭泳渡每年吸引上萬名國內外泳客參加，台灣第一座水庫新化虎頭埤也將在8月13日首度舉辦泳渡活動，並於18日中午12點開放報名。由於泳渡地點選在第一碼頭至三粒亭往返，全長約1500公尺，只有日月潭泳渡的一半距離，加上又採每組5至8人的團體報名，市府觀光旅遊局預估100組報名可能秒殺後，市長黃偉哲今天當場加碼50組。

據了解，市議員李偉智上個月總質詢時，建議市府在虎頭埤舉辦泳渡活動，帶動地方發展，獲備詢的黃偉哲認為是「好點子」後，觀旅局今天舉行「2023虎頭埤水與綠-泳渡虎頭埤」記者會，宣布將於8月13日辦理虎頭埤泳渡活動，歡迎全台民眾組隊報名參加。

觀旅局代理局長林國華表示，虎頭埤泳渡是台南首度舉辦的埤塘泳渡活動，為確保活動安全，今年先採試辦方式進行，泳渡距離規畫往返1500公尺的中距離長度，活動採團體報名，每組5至8人，原本規畫以100組為上限，但因評估報名可能秒殺，經黃市長加碼後，改以150組報名為上限，但需自備救生浮標、哨子。

觀旅局指出，為確保每位泳者的安全，除提倡輕游慢泳外，水上每250公尺也將設置浮台，供泳者休息與補給水分；每200公尺還將配置1艘救生艇及2名救生員，以及機動的立式划漿（SUP）與人員戒護，讓泳者可以停靠休息；萬一泳渡途中身體不適也不必慌張，只要抱住自備的救生浮標並吹哨或脫泳帽求救，立即就會有救生人員前往救援。