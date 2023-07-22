賴清德臉書貼文「有經驗的執政能力，是未來領導國家最好的保證。」(摘自賴清德臉書／曹婷婷台南傳真)

前台南市議員謝龍介昨天在臉書發文吐槽副總賴清德臉書貼文「有經驗的執政能力，是未來領導國家最好的保證。」謝龍介酸諷「清德兄，麥安內拉，那壺不開提那壺？」指賴誇口任內3年解決三爺溪淹水，結果一場大雨就破功；綠營今天以「整天只想用政治口水治水」、「真把自己當作是仙人」反譏謝龍介。

針對謝龍介批評賴清德三爺宮溪治水無成效，台南綠營黨團幹事長蔡筱薇今天直指，透過這幾年的整治工程，目前三爺宮溪常水位不只有效降低，就連鄰近低窪區積淹水情形也已獲得明顯改善。她酸謝龍介「真的把自己當作是仙人」，以為施個法術，台南就能不淹水，整天只想著用政治口水治水，事實證明「龍介仙」沒有白叫。

謝龍介針對賴清德「有經驗的執政能力，是未來領導國家最好的保證」臉書貼文，並放上當台南市長會勘三爺溪時的照片，強調台南治水規畫已經讓台南達到十年的保護標準。

謝龍介酸諷「選舉要提自己強項，不是把弱點講出來給大家吐槽」，他細數2014年賴清德曾說，淹水淹了30年的三爺溪，在他任內3年解決，十天後一陣對流雨，堤防工程花了10幾億直接被擊潰；同年8月，賴清德率領市政團隊參訪紐約發表「看見未來」演說時，一場大雨讓他自豪的治水政績再度破功。

2018年8月23日的一場暴雨，超出台南仁德河川治理的保護標準，引發水災，尤以三爺溪流域最嚴重，時任行政院長賴清德下鄉勘災時，再度向災民致歉，並說會謙卑、誠實面對老天爺的檢驗。

謝龍介說，「如今，你要參選總統，你的小編幫你翻出這張三爺溪勘查治水的照片，是要提醒你，要記得謙卑、誠實面對選民的檢驗」。

蔡筱薇今天回擊指出，三爺宮溪沿岸因地形低窪，過往易造成水患頻傳，在現任黃偉哲市長及前兩任市長（賴清德、李孟諺）任內以分期整治工程，包含主流整治拓寬、高地截流、低地抽排、阻水橋梁改建等策略，目前三爺宮溪常水位不只有效降低，鄰近低窪區的積淹水情形已獲得明顯改善，就連逢短時強降雨就易淹水的崑山科大及中華醫大近年也未傳出淹水。