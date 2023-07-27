副總統賴清德8月中旬將出訪巴拉圭並過境美國，6名美國共和黨眾議院議員聯名致函美國副總統賀錦麗，呼籲與賴清德見面。外交部今天對美國參眾兩院的支持表達誠摯感謝，強調賴清德過境美國的行程仍在安排中，確定後會向外界說明。

美國在台特約記者華武傑透露，美國共和黨由眾議員Tom Tiffany領銜，與其他5名共和黨眾議員，包括Andrew Ogles、Byron Donalds、Earl L. Buddy Carter、Scott Perry、Scott DesJarlais日前致函賀錦麗，呼籲她在賴清德過境時安排會面行程，以成為美台友誼的新里程碑。

外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會上面對媒體詢問此事時表示，長年以來美國國會參、眾兩院對台灣有跨黨派的支持，政府表達誠摯感謝；至於外界關切賴清德8月中旬過境美國的行程，台美雙方目前仍協調安排中，基於雙方的慣例與默契，行程確定之後會適時向外界說明。