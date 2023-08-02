我國友邦巴拉圭新任總統貝尼亞8月15日舉行就職典禮，蔡英文總統特派賴清德副總統擔任特使，前往巴拉圭祝賀，並將過境美國，外交部今說明，賴清德將過境紐約、舊金山，外交部次長俞大㵢受訪表示，從副總統過境與美方協調，一開始就沒有包括到華府、維吉尼雅、阿靈頓等處過境，他可以證實是不確實的。

被問到這次過境紐約跟舊金山，會去與美國行政官員面試（AIT除外）或安排跟賴清德見面？他說，有關過境行程還在規劃中，會在適當時間再跟各位說明。

俞大㵢今在副總統賴清德出訪記者會後接受媒體詢問，對大陸駐美大使謝風對於賴清德過境提出的「灰犀牛」言論；或是「過境行程為何不在機場就好？」等言論；俞大㵢說，美國政府之前也有說明，我高層到友邦出訪，過境美國行程，是依照便利、舒適、安全跟尊嚴四項原則辦理，過境規劃行之有年，也不應該是造成其他方的不舒服，或是對於加深彼此衝突的藉口，這次過境也是依照行之有年方式。

他說，美國國務卿布林肯也提過，台灣的副總統過境美國10次，這次是第11次，副總統賴清德去年1月已經過境過了，「所以...（兩手一攤），沒有什麼，就是這樣子」。

被問到賴清德過境，傳出因為正逢選舉，所以僑宴、行程都不公開？是否接洽時真的有被要求；他說，賴副總統過境是以特使身份出席友邦巴拉圭總統就職典禮，過境美國也是以這種舒適、安全、便利跟尊嚴方式辦理副總統或高層的過境。

美國眾議員致函美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），呼籲她和賴清德會面一事；他表示，「我想大家都有看到」；有關美國過境還是舒適、安全、便利跟尊嚴方式，至於有關過境行程還在規劃中，會在適當時間再跟各位說明。