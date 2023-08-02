民進黨總統參選人副總統賴清德日前「走入白宮」說引發美方關注，傳出賴國安幕僚不見蔡英文總統國安人馬；外交部今召開記者會公布賴清德出訪巴拉圭、過境行程，蔡英文核心幕僚、總統府副祕書長黃重諺隨列入隨行出訪名單，破除謠言。

總統府與外交部今公布賴清德8月12日至18日將以總統特使身份，出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，並過境美國。

黃重諺會後受訪被問到，副總統賴清德近期傳出賴清德爭取過境華府消息，傳出經向美方多方求證後，散布此一說法者疑是國民黨駐美副代表秦日新（Victor Chin）；黃重諺表示，台灣是民主國家，政黨對內競爭、對外團結一致是基本的道理，很希望這樣的訊息不是真的，如果真的有，「我們會非常非常的遺憾」。

至於金融時報報導賴清德「走入白宮」事件引發爭議，總統府是否能證實，此事是否造成美方困擾？黃重諺說，就他的了解，先前包括外交部與府方都做過說明，台美過去幾年往來緊密、關係深化，應該是有目共睹，至於有關賴副當時的這件事情，其實雙方都在相互清楚、相互了解之下，也沒有外界說的誤會的事情。