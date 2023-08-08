卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，蔡英文總統、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦接連前往勘災，國民黨立院黨團質疑高官輪流「作秀」影響救災。對此，民進黨團8日反批在野黨見縫插針，上次颱風來時蔡英文因確診，被國民黨議員酸說是要躲避勘災，「去勘災就罵你作秀，不去勘災救罵你懶惰」。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會，黨團幹事長劉世芳表示，颱風過後帶來的大豪雨集中在中南部山區，其中又以南投、高雄最為嚴重，蔡英文等人都是去較嚴重的地方，但第一時間不是人到現場，而是透過總統職權指揮國軍救災，速度並不慢，反觀有些地方首長要求團隊需要等他才能進去，反而不適當，有救災需求就該馬上進去。

劉世芳指出，針對災民所需，如路不通、救援物資不夠等，都有立即處理，至於勘災路線是否重疊、有沒有作秀，大家都心知肚明。

針對國民黨立委孔文吉稱，昨天蔡英文、陳建仁院長勘災只到南豐村，未至霧社仁愛鄉公所，但霧社卻因總統及行政院長要來進行交通管制，所有車輛等了快二小時，造成交通嚴重堵塞，高麗菜車無法運出。

劉世芳強調，蔬菜等其他農產品無法運出，不是因為有人勘災所致，而是因為水流湍急，導致部分路段因沖刷而中斷，許多產業道路都是如此；她強調，天災發生時，要先確保人民生命安全未受影響，其次才是確保財產和農產品，農委會也有提出災損補償措施，就災後相關復原措施，各部會都會協力幫忙。

黨團副書記長洪申翰質疑，勘災是許多民眾對政治人物的期待，蔡英文身為國家最高領導者、三軍統帥，自然要盡勘災義務。然而，上次颱風來，蔡英文因為確診，被國民黨議員酸說是要躲避勘災，「去勘災就罵你作秀，不去勘災救罵你懶惰」，在野黨就是要見縫插針，找各種方法批評，根本沒有必要。