副總統賴清德本月中旬將出訪巴拉圭，順便過境美國，由於總統蔡英文先前出訪過境美國時，台灣曾遭遇到一連串網攻行動，外界認為，賴出訪恐會成為下一次攻擊熱點。對此，數位部長唐鳳表示，因應先前網攻經驗，政府已建立「三重防衛」、「聯防機制」，有望成功阻擋，她也強調數位部「沒出事就代表有做事」。

唐鳳今接受網路節目「齊有此理」專訪，主持人問及，台灣是資安攻擊熱區，美國眾議院議長裴洛西來台、蔡英文出訪友邦過境美國等，各地的便利商店、政府官網都受到網攻。唐鳳表示，台灣去年8月前確實有150起資安事件，多數都是嚴重的資安攻擊，這些攻擊者都挑弱的系統打，因此聯防、公共建設防禦就很重要。

唐鳳說，數位部成立後，加強聯防機制和各國夥伴聯繫，蔡英文出訪期間切換成三重防禦，第一重是指紋、第二重是手機裝置註冊系統，系統會認明同一台手機，第三重則是連線部分，若連線網域瞬間連到其他地方，連線行為跟以往差太多會阻擋，藉此延遲對方攻擊，同時聯繫其他聯防夥伴，達到預警聯防的效果，使得網攻下降至40件。

針對過往車站等公部門系統被侵害，唐鳳說，鐵路車站等地過往須接到公務網路才能聯防，但現已改為政府管理、公共傳播的地方就有公務聯防機制，針對民間部分，上市公司也透過金管會加入TW CERT，當政府或民間機關被網攻時即可互相通知，透過三重防禦機制，順利阻擋成功。

對於賴清德出訪是否會成為下一次攻擊熱點？唐鳳強調，政府會持續戒備，只要三層防禦有做好，對方來攻擊就是暴露攻擊足跡和手法，阻斷下次同樣手法的攻擊，政府也會不停翻新因應。