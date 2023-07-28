2024總統大選，27日公布TVBS民調顯示，民進黨賴清德33%回居第一、民眾黨柯文哲略減一個百分點至32%、國民黨侯友宜微幅上升兩個百分點至25%。媒體人黃揚明表示，近半年TVBS民調，侯、柯相加都超過五成，代表非綠陣營穩定過半，對賴清德最壞消息就是藍、白有整合空間，在野合作；但他提到，若到8月持續呈現柯下降、侯上升，進入誤差範圍甚至交叉，會是對在野陣營不利的局面，因為整合會更困難。

黃揚明今(28日)在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德這次是今年上半年的TVBS民調中第一次登頂，TVBS的民調一旦出現綠營領先，對在野陣營、藍營、白營來說都是警訊。如果在TVBS民調中賴清德都能拿第一名，支持度穩居30%以上，代表這個支持度已經越來越顯性，綠營支持者不是沉默螺旋，他們是大聲喊出「我要支持賴清德」，儘管TVBS在過去跟綠營支持者有一定距離，但綠營支持者仍要喊出挺賴、且是越來越大聲。

黃揚明也點出，把侯友宜與柯文哲這半年來的民調相加，從1月的55%到7月的57%，穩定都在五成以上，代表非綠陣營在TVBS民調穩定有過半的支持度，所以對賴清德最壞的消息，就是藍、白營之間有合作空間，只要在野合作，賴的33%就很小，藍白是否整合會是賴選情的關鍵因素，現在藍、白甚至加上郭台銘分裂，就是民進黨最喜歡的樣子。

黃揚明認為，賴清德、柯文哲、侯友宜分居一、二、三名的架構還沒有被顛覆， 目前六月、七月所有民調，侯友宜都是第三名，但整體來講侯有上升，而柯文哲有下降，若到8月柯文哲還在往下、侯友宜持續往上，進入到誤差範圍內、有可能交叉的時候，對在野陣營會是最不利的局面，因為整合會更加困難，8月份的民調會是未來選情最關鍵的一份民調，要持續觀察。