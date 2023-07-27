民進黨總統參選人、副總統賴清德近期在外交議題常出包，包括「走入白宮說」也加深美國疑賴論。近日有媒體報導稱，賴清德的國安幕僚是「二流人才」和「年少氣盛的年輕人」，沒有總統蔡英文的團隊協助。前立委郭正亮推測，可能是蔡英文沒有下指示，所以國安高層都不敢幫賴，也可能是蔡、賴關係不好，賴清德不想用蔡的人馬，但自己也沒有國安幕僚，只好隨便找。

郭正亮27日在政論節目《大新聞大爆卦》談及，近期幫賴清德辯護外交相關事件的，只有台北市議員趙怡翔；郭正亮直言「匪夷所思」，蔡政府這麼多的國安高層幕僚，包括國安會、諮詢委員、基金會等等，都沒有在賴清德的陣營。

郭正亮也指出其中貓膩，是蔡英文跟賴清德本來就不好，所以賴不願意用蔡英文的幕僚，只用自己人，但賴在這方面根本沒有幕僚，只好隨便找。趙怡翔只當過駐美處政治組組長，坦白講能見到的檔次、累積的經驗都遠遠不足，尤其對比國民黨的國安幕僚是黃介正、趙春山、蘇起等人，民進黨並非沒有這等級的人才，但就是沒有為賴清德所用。

主持人也問說「是不是因為蔡英文不放人？」郭正亮認為，依照他的直覺來看，蔡英文並沒有指示，那在蔡英文沒指示的情況下，誰敢過去？畢竟本來就是既有政府的人。

郭正亮表示，結果就是賴陣營事前缺乏談參作業，事後沒有危機處理，讓「走入白宮說」被美國關切，若與兩岸有關，就應該要有談參資料送到國安會或是資深小組看一下，賴基本上都沒有。

賴辦發言人陳世凱27日也回應此事說，國家安全事務，包含了國際外交、軍事國防，再到內政經濟，需要整個執政團隊的共同打拚，賴副總統當然也是團隊的一員，大家都只有一個共同的目標，就是為國家更好。「執政一體國安同心，大家都是台灣隊」，而將協力國安事務的團隊成員，區分為哪路人馬的說法，顯然是對執政團隊運作陌生，也是對堅守崗位的夥伴不公平。