民進黨主席暨總統參選人賴清德昨晚出席「Under40青年座談會」，會中有青年問到，身為兩個小孩的父親的賴清德，會怎麼選擇孩子在哪裡就業等問題，賴清德首度提起兩個兒子的狀況說，兩個孩子在美國讀書，但學成之後都會回到台灣，現在小兒子已經回來了，大兒子之後也會，「台灣是他們的家鄉，他們都願意選擇回來為家鄉盡一份心力，也期許他們的表現能夠青出於藍、更勝自己」。

賴清德出席「Under40青年座談會」，與多位30到40歲的醫生、工程師、科技業等跨領域的年輕世代夥伴舉行座談，除了傾聽他們身為「三明治世代」，在就業環境所碰見的各式挑戰外，也針對少子化、人口高齡化，以及台灣產業未來發展進行討論，並和大家一起進行小遊戲互動，場面十分溫馨熱絡。

首先是在旅外青年回台灣面臨無法找到合適工作，甚至低薪情況。賴清德回憶擔任行政院長時期所推動的「優化新創事業環境」方案，以及要求國家發展委員會撥款項，針對早期新創給予幫助、修改行政命令，讓金控可以投資新創產業，針對海外優秀人才發給就業金卡等政策。

他強調，「台灣未來的經濟奇蹟就是新創，與國際接軌」，未來將針對人才培養，透過創新創業，鼓勵年輕人投入創新市場，用創新驅動帶動經濟成長。

此外，也有青年問到，身為兩個小孩的父親的賴清德，會怎麼選擇孩子在哪裡就業，以及如果現在有人面臨跟賴清德副總統一樣的成長環境，有沒有可能可以成就比他更好。賴清德先是回應，兩個孩子雖然在美國讀書，但學成之後都會回到台灣，現在小兒子已經回來了，大兒子之後也會，「台灣是他們的家鄉，他們都願意選擇回來為家鄉盡一份心力，也期許他們的表現能夠青出於藍、更勝自己」。

接著賴清德也談到，會不會成功，其實跟自己信念有關，正向面對環境最重要。從小到大他不曾因為家貧而自卑，而是一直相信，能透過持之以恆的努力來達到成功。

賴清德也補充，政府要擴大社會的投資，來協助這些努力的人，國家的希望是建立在每一個人都有希望，每一個人不因為他身處環境背景不同，而遭遇不同困難，環境不好的孩子，他能夠因為政府的幫助去追求夢想有希望，他從政也是要確保這樣的環境，從民主制度、法治制度都能確保，讓每一個人要追尋夢想的人都能會實現。

而針對三明治世代困境，青年如何在事業和家庭照顧間取得平衡。賴清德分別就育兒政策、老人照護面向提出說明。首先是推動「0到6歲國家一起養」政策，針對育兒津貼持續加碼，今年中央政府更提撥了1092億，致力減輕新手爸媽的負擔；長照部分，政府也推出滿意度達94％的「長照2.0」方案，大幅提升長照服務人力與薪資。而服務人數更從2016年的9萬人，成長超過五倍，至今達到46.2萬人；失智照顧也提升14倍，希冀未來能打造一個免於長照困擾的照顧家園。

賴清德特別強調，蔡英文總統的施政成績有目共睹，針對居住正義議題，未來也將推出「囤房稅2.0」、「青年安心成家優惠貸款」等政策，致力打擊惡意炒房。另外社會住宅，包括興建的以及現在包租代管，還有租金補貼未來8年都會加碼，來滿足台灣租屋需求，落實居住正義。「三明治世代的困境，政府都有理解，未來政府更是會積極介入、妥善協助，讓照護上一代、養育下一代，不再是家庭自己的事，而是整個社會的事。」