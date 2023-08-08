台北榮總院長陳威明表示，北榮核心價值為「視病猶親、追求卓越、恪遵倫理、守法守信」理念（北榮政風室提供）

台北榮民總醫院今（8）日舉辦「醫商合作與企業誠信」廉政論壇，邀集產官學界、醫商企業代表、總院及各分院員工與會，希望藉此建立公私部門深化交流管道，強化醫商誠信治理，凝聚合作共識，共同營造廉能優質醫療環境。

台北榮總院長陳威明表示，北榮核心價值為「視病猶親、追求卓越、恪遵倫理、守法守信」理念，相信人以誠信為本，醫商之間從個人誠信做起、對病患誠信、企業誠信，才能讓北榮成為國際第一流醫學中心。

法務部廉政署署長莊榮松指出，今年國際透明組織公布2022年「清廉印象指數(CPI)」，我國為全球第25名，顯示台灣致力於協助建構私部門反貪腐機制的努力已經被世界看見，未來將賡續深化公、私部門交流凝聚共識，跨域攜手合作共創廉潔家園。

士林地檢署檢察長顏迺偉說，本次廉政論壇，除由產業界分享誠信治理經驗外，另以醫商互動事件，探討其中面臨的問題及可能涉及的法規，區分合法與違法的界線，共同進行跨域橫向研討及深化交流，建構優質之醫商合作環境與樹立企業誠信經營典範，以兼顧醫療品質與廉能規範，落實私部門反貪腐之工作。

此次論壇分三大主軸：「標竿學習」、「專題演講」及「觀點交鋒」，分別由羅氏大藥廠處長洪玉珊、普華商務法律事務所律師許永欽、國立陽明交大教授林志潔教授分享及主持，與談者包括廉政署副署長沈鳳樑、北榮副院長馬旭、士檢主任檢察官周芝君、中華民國開發性製藥研究協會秘書長陳全文與談，針對「醫商互動新理念-落實法遵、誠信倫理之探討」探討醫商互動的分際所在，型塑公、私雙贏契機。