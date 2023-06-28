近期苯巴比妥議題引發家長們恐慌，台北榮總為檢測多個案件的長期毒物反應，開發毛髮檢測方法最快得要3個月才能完成。為何要花這麼長的時間？北榮臨床毒藥物諮詢中心協同主持人吳明玲指出，人手不足是目前面臨的一大問題。

吳明玲表示，目前臨床毒藥物諮詢中心僅有4名主治醫師在處理各種毒物通報案件，尤其近期有多縣市傳出餵藥案，使醫師業務量大增，幾乎24小時都在on call，光是接民眾的通報電話就快要吃不消，實在是相當辛苦。

吳明玲說，臨床毒藥物諮詢中心原先編制5名主治醫師，但因去年有3名資深醫師退休，目前僅補進2名新進醫師，加上政府的臨床毒藥物諮詢中心執行計畫每年都在砍預算，因此現在只能持續咬牙苦撐。

吳明玲表示，北榮臨床毒藥物諮詢中心是國家級毒物中心，但30年來卻都只以計劃形式進行，而現在的毒物案件卻越來越繁雜，很多都是慢性毒物監測，若單單靠4名主治醫師執行根本不夠，呼籲政府整合國內毒物監測、檢測平台，成立長久的研究中心，才能有效吸引人才投入。

至於毛髮檢測方法，吳明玲透露正是因為人手不足，才使檢驗方法得花很長的時間開發，臨床醫師平時都有門診要看，還要蒐集檢體上質譜儀進行分析，同時也要蒐集苯巴比妥的相關文獻對外釋疑，光是這些業務就很花時間。

北榮臨床毒物部主任楊振昌則說，近期因多個縣市紛紛送驗檢體，確實讓團隊很疲憊，如再有縣市爆出大量檢體，恐應付不過來，不過團隊仍會全力以赴加速毛髮檢驗方法開發。