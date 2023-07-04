新竹市稅務局小小稅務員體驗營4日於稅務大樓文康中心熱鬧登場，80位小小稅務員體驗了職場環境與各項狀況，了解稅務員如何運用現代科技視訊現勘，更讓學童體驗購物使用載具儲存雲端發票的便利。

市長高虹安今天親臨會場與小朋友互動，期許藉由闖關遊戲增進學童對租稅、雲端發票的認識，傳達正確租稅觀念，落實租稅向下扎根。

她表示，竹市0至14歲人口比例為全國最高，市府重視兒童福利與權益，致力打造親子幸福、老幼共好的宜居城市，也積極推廣兒童藝術節等多元化親子活動。

此次小小稅務員體驗營活動，透過操作積木模型，了解一點一點的積少成多，如同城市的公共建設一樣，也藉現場體驗稅務員的工作，讓孩子在玩樂中學習，同時充實租稅常識，創造珍貴美好的暑期回憶。

稅務局長蘇蔚芳扎出，為落實租稅教育向下扎根，稅務局每年暑假都會舉辦國小4至6年級學生的租稅夏令營，特別設計不同主題如童玩科學、造型汽球、益智桌遊等，深受家長、小朋友的喜愛，盼透過舉辦夏令營寓教於樂方式，讓小朋友建立正確租稅觀念，回家也能向家人分享所學習到的知識。

稅務局說明，小小稅務員體驗營活動，內容包含稅務簡介、租稅擂台、櫃台體驗、視訊勘查、手機條碼體驗及創意積木教學。前來參加東門國小3年級王同學說，活動很有趣，不但可以玩積木，還有學習買東西時使用雲端發票，用具體行動環保愛地球，並體驗到稅務員工作的辛苦，開心地說「下次還要再來參加！」。

稅務局補充，民眾如有任何疑問，可洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線。