美中爆發科技戰，中國大陸加強對我高科技竊密、挖角日趨嚴重，已危害我國家安全，法務部資料顯示近8年以來，竊密案暴增8倍，而陸方竊取我高科技祕密案件，以桃園地區32.5％比例最多，挖角我高科技人才則以新竹科學園區所在地新竹縣市的50.4％比例最高。對此，法務部政次蔡碧仲2日強調，竊密案件90％來自中國大陸，這對國家安全的危害很大。

法務部檢察司司長郭永發說，科技實力就是國安實力，保護營業祕密不僅在保護公司的智慧財產權，更是保障國家命脈與國家安全。

據法務部資料顯示，陸方竊密違反《營業祕密法》案件，以桃園地區32.5％比例最多，其次是新北市、新竹縣市（轄區有新竹科學園區）、台北市（轄區有內湖科學園區）；陸企違法挖角涉犯《兩岸人民關係條例》案件，以新竹縣市的50.4％為最多，其次分別是台北市、新北市與桃園市。

法務部統計發現，自2014年到2022年為止，檢警調偵辦的違反《營業祕密法》案件，案件從77件升至162件，增加約8倍，涉案人數則從52人升至393人，亦成長逾7倍。

另調查局最近3年統計，移送竊密《營業祕密法》有26件，起訴13件；挖角違反《兩岸人民闗係條例》移送23件、起訴17件。

郭永發表示，過去查辦竊密挖角案刑度偏低，但現在陸續修法提高刑度，包括《兩岸人民關係條例》、《營業祕密法》、《國家安全法》都有相關刑責，其中侵害營業祕密罪可處5年以下有期徒刑、營業秘密之域外使用罪可處1年至10年有期徒刑。

至於攸關國家命脈的「核心關鍵技術」，亦訂有核心關鍵技術之域外使用罪，依法可處3年至10年有期徒刑，至於刑度最高的經濟間諜罪，則可判處有期徒刑5年到12年。