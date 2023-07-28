陸挖我半導體人才 調查局全國查辦9陸企（調查局提供）

美中爆發科技戰後，中國大陸近來為達成其半導體自主化，不斷以高薪挖角我半導體人才及購併我高科技公司，法務部調查局國安處繼今年5月同步掃蕩後，本周再度動員5個外勤處站同步偵辦陸企來台非法從事挖角我高科技人才案，總計搜索34處所，詢問57人次，共偵辦9家違法陸企及研發中心。

調查局表示，本次偵辦對象有數家中共「國家積體電路產業投資基金」（簡稱大基金）及「中國科學院」投資人民幣數億元之「戰略性」陸企，這些陸企來台非法挖角之科技人才領域包羅萬象，包含DRAM、NAND FLASH、SSD、電容屏觸控及人工智能核心處理芯片等。

調查局發現，由大陸紫光集團投資，分別提供自動化指揮系統、晶片予中共解放軍及華為之「重磅級」陸企，長年以僑外資辦事處、台資公司「外衣」隱藏其真實陸資身分，但這些公司長期進項遠大於銷項，均是透過中國大陸母公司以海外帳戶挹注每月新台幣數百萬元供員工薪資及營運使用，另為恐遭我檢調單位偵辦，又刻意不在公司登記地址營運，試圖掩飾其在台非法行徑。

調查局指出，在調查局國家安全維護處規畫下，自7月24日至28日動員台北市、新北市、桃園市、高雄市調查處及新竹縣調查站5個外勤處站，在台北、士林、新竹及橋頭4個檢察署檢察官指揮下同步偵辦陸企來台非法從事挖角我高科技人才案件，總計搜索34處所，詢問57人次，同步偵辦9家違法陸企(含研發中心)。