南韓經濟表現持續低迷，根據南韓產業通商資源部最新公布的數據，該國7月出口已連續10個月下降，其中半導體出口額大幅下滑近34%。

數據資料顯示，南韓7月出口額503.3億美元，與去年同期相比減少16.5%，與6月下滑6%相比，足足擴大逾2倍，也比市場預估的14.5%還多，創下2020年5月以來最大降幅。

從產品類別來看，南韓出口主力半導體晶片，7月出口額年減33.6%至74.4億美元，比6月的28%跌幅加深，呈現連12個月下跌。值得關注的是，半導體產業是南韓的經濟命脈，約占出口總額20%。

相較之下，南韓7月汽車出口額成長15%至59億美元，連13個月呈現年成長，創下史上同期新高。

從出口目的地來看，南韓7月對最大貿易夥伴大陸的出口額，年下降25.1%至99億美元，已連14個月下跌；對第二大貿易夥伴美國的出口額，也減少8.1%至92.8億美元。