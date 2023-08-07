宜蘭孩童們玩得很開心，預計9號撤離至附近校區繼續活動。（方世源提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭孩童們玩得很開心，預計9號撤離至附近校區繼續活動。（方世源提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

4年一度的「世界童軍大露營」於8月1日在南韓登場，驚傳出狀況，教育部、中華民國童軍總會基於安全考量，預計與韓方洽談撤離。宜蘭縣有逾100位參加，凱旋國小校長陳銘俊今（7日）說，僅有1、2位疑似中暑，去過醫護站後恢復良好，孩童們玩得很開心，預計9號撤離至附近校區繼續活動。

世界童子軍大會1日於南韓全羅北道新萬金營地登場，預計12日閉幕，今年有155國、4萬多名年齡介於14至18歲的童軍參加，台灣有1613人前往，其中宜蘭縣有100位孩童、10餘位團長參與。

宜蘭連絡窗口為凱旋國小校長陳銘俊，他表示，參加學生多數來自東光國中、羅東國中、頭城國中及縣內其他學校和群鋒社團的孩童。大會開始至今，都有與孩子們聯繫，且由東光、頭城國中的2位有豐富露營經驗的主任協助，讓家長們都很放心。

據回報，小朋友都玩得很開心，僅有1、2位稍有不舒服，去過醫護站後都恢復良好。目前擔心該營區受卡努颱風影響，決定9號撤離至附近的高中、大學校區繼續活動，直到12日閉幕返台。