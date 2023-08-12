楊銘威今出席愛盲協會體驗活動。（羅永銘攝）

許傑輝因捲入性騷風波，今年6月宣布退出演藝圈，《我的婆婆怎麼那麼可愛》「火寮一哥」的角色由洪都拉斯接演，同劇組的楊銘威今（12）日出席愛盲基金會「視界一條街」公益宣導，他坦言私下沒有關心許傑輝，「長輩不需要後輩關心，畢竟他比我們都成熟。」洪都拉斯演出風格是否不同？他賣關子說：「就是等播出以後才知道。」

《我的婆婆怎麼那麼可愛2》正在宜蘭如火如荼拍攝中，楊銘威透露許傑輝被爆出性騷那段時間，他沒在劇組沒有他的班，沒有感受到那陣子劇組氣氛的變化，但現在劇組氣氛還是很好。雖然在宜蘭拍攝，楊銘威還是能每天往返台北育兒，開心說這幸福劇組，「鄧導（鄧安寧）拍很快，下午2、3點就能收工，每天可以回家。」並透露《我的婆婆》第2季預計10月殺青。

楊銘威透露姊弟倆經常打鬧讓他很頭痛，昨天兒子還出腳踹女兒，女兒反擊竟不小心踢到重要部位，讓他一秒動怒，「我就跟女兒說：『弟弟蛋蛋破掉怎麼辦？完蛋了弟弟GG這麼小不會再長大了』。」