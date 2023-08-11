信徒跪在廟前田中落淚。（吳佩蓉攝）

宜蘭今拆慈濟祖宮2千坪「大型違建」，信徒田中下跪落淚。

宜蘭縣冬山鄉「慈濟祖宮」2000坪建築物全為違建，縣府多次勒令停工，廟方仍拒絕拆除。11日上午8點30分，3輛怪手正式啟動拆除作業；縣府建設處表示，會在有限經費內速戰速決，把違建拆到「不堪使用」。一早信徒跪在田中央落淚，拜託縣府不要動手。

「慈濟祖宮」新廟工程位在特地農業區農牧用地，廟方向縣府提出多次申請，仍無法取得建照變更為合法用地；建設處日前勒令停工4次、地政處依法開罰2次各30萬元。

拆除作業原訂8月2日進行，遇颱風順延。一早拆除人員到工地旁準備，警方也動員大批警力維安，防止廟方人員衝入。現場聚集數十名民眾及信徒，未出現大規模抗議。「慈濟祖宮」管委會向神明擲筊請示是否遷出，未獲3個聖筊，縣府決定依法行政。

慈濟祖宮2000坪建物全為違建，縣府多次勒令停工，廟方仍拒絕拆除。（吳佩蓉攝）

「慈濟祖宮」主祀保生大帝，廟方表示，歷年來愛心不落人後，時常舉辦公益活動，也規劃了里民活動中心、中西醫義診中心、防空避難室等，強調蓋一間廟非常不容易，希望縣府別跟神明計較，「拆個意思就好」。

建設處長潘亮宇表示，這次行動有3原則，第一，以信徒安全為主，拆除區域會避開信徒聚集的地方；第二，廟體結構比一般鋼筋混凝土還要堅固，會在有限經費內動員機具處理；第三，神像仍在廟中，會盡量避開，速戰速決。

只見怪手不停敲碎屋簷、牆體，信徒們跪在廟前的田地中，落淚不捨，「大家有錢出錢、有力出力，辛辛苦苦蓋新廟，聽到縣府要拆時，每天都睡不好，拜託縣府不要拆了，拆了真的不好啦！」

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