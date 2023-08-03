美國去年10月對大陸祭出晶片出口禁令，但美國制裁卻有潛在大漏洞，輝達與英特爾相繼推出大陸降規版晶片，《南華早報》進一步披露，英特爾將與深圳合作，建立新的晶片創新中心以加深商業關係。

報導指出，雖然美國對半導體企業施加的壓力越來越大，要求其減少與大陸的交易，但英特爾仍將在深圳設立一個新的創新中心，該中心目的在幫助大陸本土的新創企業。

該中心官方微信帳號發布的消息顯示，英特爾和深圳市南山區政府在7月29日啓動大灣區科技創新中心，該中心聚焦領域包括人工智慧（AI）、晶片應用開發、邊緣運算、數位化發展等。

報導提到，陸美關係惡化、美國不斷升級晶片出口限制，英特爾是試圖維持在大陸業務的多家美國科技巨擘之一。

輝達去年11月為大陸市場設計A800、H800晶片，英特爾為與輝達爭奪大陸人工智慧（AI）晶片市場，近期跟進推出降規版晶片「Habana Gaudi2」。美國之音撰文指出，英特爾此舉動凸顯美國出口管制漏洞。