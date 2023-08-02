國民黨總統參選人侯友宜的選情備受各界關注，前立委郭正亮透露，國民黨台北市議員徐巧芯告訴他，侯結束訪問日本的行程後，將會有「與區域參選人餐敘」、「開始與民進黨有系統的作戰」等兩個動作，讓他直呼「完全正確」。

根據《ETtoday》昨（1）日公布的最新民調顯示，若是2024大選為三腳督戰局，民進黨總統參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲、侯友宜的支持度由高至低依序為：35.6%、28.8%、24.3%。但國民黨主席朱立倫昨受訪透露，黨內最新內參民調顯示，侯友宜的支持度已追上柯文哲，且與賴清德差距不小。

郭正亮昨在政論節目《中天辣晚報》表示，徐巧芯告訴他，侯友宜回台後，首先要跟區域參選人開始聯絡、餐敘，「雙北聽說已經有約了」，第二，侯將要站上火線、開始有系統的跟民進黨作戰。

郭正亮認為，這兩件事都是完全正確且應該做的，他指出，柯文哲的民調之所以這麼高，就是因為他不怕爭議、衝突，站在火線上對抗民進黨，而侯友宜的個性比較老實，因此他若是要與人戰鬥，往往1、2天就沒法再繼續下去了。

郭正亮建議侯友宜，台灣已經徹底的民粹化、網路化、同溫層化，要是戰鬥力不夠，支持度就會一直上不來，所以他應該要敢於鬥爭，且在被圍攻的時候不要害怕。