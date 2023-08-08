國民黨總統參選人侯友宜7日上午與雙北立委參選人便當會，近期與侯辦有摩擦的立委參選人羅智強也出席，外界關心雙方互動。立委參選人、台北市議員徐巧芯透露，侯辦執行長金溥聰一來就特意找羅智強單獨上樓，小聊了2分鐘，她猜測應該只是基本寒暄；但對於心結有沒有化解，徐也坦言「這個很難講，要問他們」。

徐巧芯8日在政論節目《國民大會》的廣告時間聊到便當會，主持人謝曜州也問到羅智強與金溥聰的互動。徐巧芯透露，一進去後大家都在寒暄，金溥聰就問說「羅智強在哪」，徐巧芯就幫金找到羅，隨後金溥聰就把羅智強帶到樓上辦公室，2人單獨小聊一下。

徐也說，她感覺羅、金2人是講了5、6分鐘，但羅智強說只講了2分鐘。同台的媒體人謝寒冰也開玩笑說，羅智強跟金溥聰從樓上下來，一個瘀青、一個受傷；還說徐巧芯是在樓下「度日如年」，才感覺比2分鐘還久。

徐巧芯也開玩笑說，羅、金下來之後表情都很好，表情管理很好，她也有仔細檢查臉上有沒有傷痕；她猜測應該只是基本寒暄，大家都是成熟的大人，應該算是相談甚歡，畢竟臉上、身上也都沒傷痕，也沒有聽到甚麼特別的聲音，出來時臉上也掛著笑容。

但後續主持人追問羅、金兩人單獨談完後，能不能化解掉心結，徐巧芯則說，「這個很難講，要問他們，不方便代答」，只能從自己的角度說一些觀察；但她覺得，本來就沒有甚麼心結，很多麻煩都是自己找的，哪有甚麼不能團結的，有時候要多一點信任、少一點猜忌。

另據《ETtoday》幕後報導，金溥聰請羅智強進辦公室後，傳出金對羅好像有訓斥，包括不滿羅支持倡議政黨輪替大聯盟，最後羅面色凝重地離開房間，整場便當會都未再與金互動。對此，侯競辦回應，便當會前確實有會面直接溝通，但無所謂不愉快或痛斥等狀況，這與事實不符，談話內容雙方有默契不對外公開，也可向羅查證。

羅智強7日在便當會後受訪時，對於媒體追問與侯辦執行長金溥聰的談話，都僅回「對於任何會面的相關訊息，不特別說明」。