根據中央氣象局預報資料顯示，杜蘇芮颱風杜逐步進逼台灣本島且不斷增強，預計25日發布陸上警報，由於25日當天，漢光39號、萬安46號、民安9號演習史無前例同步於台南登場，是否受颱風影響？台南市政府災防辦表示，杜蘇芮路徑從東南部登陸機率高，「護國神山」中央山脈阻隔下，當天演習將如期舉辦。

全國首度將3大演習安排在同一天同一城市舉行，此次選在台南舉辦，7月25日上午為民安演習兵棋推演，同一時間在喜樹海灘為漢光39號演習的實兵操演反登陸，下午1點30分至2點萬安演習登場；下午3點民安9號演習於安平港區實施28項操演，動員公、民營、事業單位及NGO團體等60個單位、逾1300人參與，蔡英文總統當天下午也將親臨台南視察民安演習。

演習前夕傳出颱風襲台，外界關注演習計畫是否受颱風影響？市府災防辦表示，如颱風路徑不變，目前看來25日颱風位置仍在外海，26、27日是最接近台灣的時候，且即使海、陸警齊發，但從颱風路徑來看，屆時隔著中央山脈，以台南來說，預計周四才會感受颱風威力，因此，25日演習將不受影響，如期登場。

面對杜蘇芮颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲提醒民眾務必提前做好防颱準備，他說，根據氣象局資料研判，杜蘇芮路徑雖仍有變數，但市府團隊已做好相關整備工作，並針對易淹水地區加強戒備。

市府災防辦強調，市府團隊與各區公所已提前巡查施工中各項工程、確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機與水閘門等各項防汛設施運作正常，加強巡查道路側溝、區域排水、水溝蓋與排水口樹葉、堵塞物清理，並針對路燈、行道樹、大型廣告看板、招牌及工地鷹架圍籬綁牢固定，加強巡檢確保交通通行及市民安全。

市府災防辦執行祕書王雅禾提醒市民配合加強廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔的固定措施，落實防颱準備，易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所，了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，如有相關災情民眾亦可透過1999進行通報，並可利用「台南水情即時通」手機APP或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」了解更多防颱資訊。