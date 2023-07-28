杜蘇芮颱風從今天凌晨開始，強風豪雨造成台南市上千件路樹、廣告招牌災損，根據台南市災害應變中心統計，市府水利局已於中午左右處理完成倒伏堤頂的路樹；至於倒伏道路的路樹、廣告招牌等建物，除工務局加派廠商排除障礙，轄管區公所及環保局也派員協力，目前各重要路口、路段已搶通完畢，預計在明天中午前全部清除、復原。

災防應變中心統計，截至下午2點，杜蘇芮颱風共造成路樹倒伏767件，民生基礎建設故障232件，廣告招牌掉落63件，建物毀損50件，積淹水8處及其他災情，合計1161件。

台電公司也表示，全市停電共5萬6819戶，以麻豆區、安南區、下營區居多；截至下午2點止，還有2084戶全力搶復中，其中安南區有1653戶，預計下午5點恢復供電，餘為零星山區。此外，停水4550戶也都已經在中午前處理完成。

市長黃偉哲認為，台灣本島雖已於上午11點左右脫離杜蘇芮的暴風圈範圍，但外圍環流仍將持續影響，下午各地還是出現短暫陣雨，降雨及整體風勢要到入夜後才會緩和，民眾出門仍需注意自身安全。

黃偉哲也再次提醒市民，風雨過後容易孳生病媒蚊，積水容器勿積水，落實「巡、倒、清、刷」，不讓登革熱疫情升溫。