男星曾子益當年拍攝麥當勞廣告出道，一路走來已有不少作品，去年接演八點檔《市井豪門》精準抓到渣男角色的精髓，更一舉在婆媽觀眾間打開知名度；然而他自曝曾在廣告試鏡遭遇霸凌，一對招風耳被嫌棄很醜，儘管僅笑笑帶過，卻影響他很深，如今憶起此事，忍不住砲轟：「真的不要一直嘴秋。」

曾子益在社群平台發布貼文，談起大學時期參與某次廣告試鏡，選角人員居然當面告訴他：「你的耳朵長得很奇怪很醜！可不可以把頭髮留下來蓋住」，雖然並未多作回應，然而從那之後，很長一段時間都認為耳朵是個缺點，直到一位師長要他明白招風耳是他的特徵，還會變成招牌才釋懷。

曾子益表示之後再也不遮住耳朵，直呼：「從今天開始，我要讓它見人，我喜歡我的招風耳」，也坦言每個人的外表獨一無二，任何人都有選擇讓自己變更好，鼓勵粉絲們：「從今天開始，你也開始喜歡自己的任何事情吧」，同時強調：「不必活在別人的語言裡」，話鋒一轉，他也不滿砲轟：「霸凌者的嘴巴，真的不要一直嘴秋，修養你的靈魂。」

文章一出，星友賴芊合認同寫下：「獨一無二就是唯一，但還好，你還有些許顏值，已經完勝了」，曾子益回：「還有些許就夠了」，男星林琮軒也自曝往事：「同學都叫我米老鼠，也是因為招風耳」，曾子益自信回：「這個明明很帥啊，幹嘛要被笑，對不對」，至於網友們也發表意見：「愛自己的招風耳，帶來好運」、「一眼就會注意到耳朵，多好的特徵啊」、「活在當下，做好自己，霸凌者的嘴巴再怎樣秋不必理會，如果認真就輸了！」