今年第6號颱風「卡努」來勢洶洶，今晚仍在台灣東北方外海打轉滯留，估計今晚至明晨將是影響最劇烈的時段，若路徑不變，預估明（4）日清晨將解除陸警，下午解除海警。由於風雨十分強勁，今（3）日晚間8時許，北市中山區通北街65巷和通北街的交叉路口發生路樹倒塌意外，直徑約30公分，高度約5公尺，造成2線車道無法通行，所幸並無傳出人員傷亡，目前警方已圍封鎖線，並通報相關單位前來移除路樹。
今年第6號颱風「卡努」來勢洶洶，今晚仍在台灣東北方外海打轉滯留，估計今晚至明晨將是影響最劇烈的時段，若路徑不變，預估明（4）日清晨將解除陸警，下午解除海警。由於風雨十分強勁，今（3）日晚間8時許，北市中山區通北街65巷和通北街的交叉路口發生路樹倒塌意外，直徑約30公分，高度約5公尺，造成2線車道無法通行，所幸並無傳出人員傷亡，目前警方已圍封鎖線，並通報相關單位前來移除路樹。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。