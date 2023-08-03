今年第6號颱風「卡努」來勢洶洶，今晚仍在台灣東北方外海打轉滯留，估計今晚至明晨將是影響最劇烈的時段，若路徑不變，預估明（4）日清晨將解除陸警，下午解除海警。由於風雨十分強勁，今（3）日晚間8時許，北市中山區通北街65巷和通北街的交叉路口發生路樹倒塌意外，直徑約30公分，高度約5公尺，造成2線車道無法通行，所幸並無傳出人員傷亡，目前警方已圍封鎖線，並通報相關單位前來移除路樹。

卡努打轉「風雨漸強」，北市中山區路樹倒榻「2車道受阻」。(翻攝照片)