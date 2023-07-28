杜蘇芮颱風造成台南累計4萬多戶停電，目前仍有4137戶停電，正全力搶修。（台電台南區處提供／曹婷婷台南傳真）

杜蘇芮颱風28日凌晨發威，強風吹襲整夜，台南市各區傳出路樹倒塌、招牌掉落、道路指標遭吹落等災情，另外，強勁風勢也造成停電，台電台南區處統計，截至今早8時已有40538餘戶停電但陸續恢復供電，尚有約4137戶停電，停電區域集中安南、北門、柳營、七股、仁德、永康、學甲等地區，正全力搶修中。

台電台南區營業處指出，杜蘇芮颱風橫掃台南地區，強勁風勢造成許多災情，影響供電設備及線路，台電台南區處正積極搶修中。截至今早日8時止，已有40538餘戶恢復供電，尚有約4137戶停電中，主要停電區域集中在安南、北門、柳營、七股、仁德、永康、學甲等地區，台南區處及新營區正全力搶修中，盼盡速恢復供電。

台南市昨天放颱風假，但整天卻僅下雨無風，市民賺到一天颱風假，市府昨晚宣布今天上班上課，但從昨天深夜開始，各地都明顯感受颱風威力逐漸增強，有民眾形容家裡的窗戶吹到整夜鬼叫，不少網友都在市長黃偉哲臉書留言，「風大到屋頂都要吹走了，市長都沒感覺嗎？」

台南市政府今天清晨近6時公告，目前台南有多處測站平均風力達7級、陣風達10級，鑑於市民安全，28日停班停課，有網友說，聽了一夜風聲呼嘯不敢睡，總算盼到停班消息。