台南晚間一陣滂沱大雨，台南市警一分局協助維持交通。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市晚間一陣滂沱大雨，東區林森路地下道一度因雨勢太大宣洩不及造成積水，一輛自小客車行經地下道時，當場拋錨，警方獲報趕往現場並通知交通警察大隊協助將拋錨車輛吊離現場，員警也在場協助維持交通，所幸雨勢後來趨緩，積水退去，交通也恢復順暢。

台南市警一分局指出，林森地下道因為積水的關係，晚間7時45分開始管制，但在這之前已有一輛車行經地道時因水位偏高，導致車輛拋錨，警方到場交通管制，並通知交通警察大隊拖吊車趕來協助拖吊，隨著雨勢趨緩，積水消退，拋錨車於8時38分吊離現場，現場隨即恢復車輛通行。