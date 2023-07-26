受杜蘇芮颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局今早發布10縣市豪雨、大雨特報。今日花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，桃園、高雄、台中、南投山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨發生的機率，影響時間一直到明天晚上，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象局今早發布10縣市豪雨、大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今（26日）颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，雨區及雨勢逐漸增大，有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部也轉為有局部短暫陣雨的天氣，降雨空檔逐漸減少；氣溫方面，西半部受颱風外圍沉降影響，白天氣溫偏高，多數地區都容易出現34度以上高溫，其中桃園至臺南及金門有機會出現36到38度極端高溫，中午前後外出請注意防曬並多補充水分。

氣象局表示，隨著颱風接近，各地風力逐漸增強，蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新竹以北、台東、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，東半部及恆春半島浪高有機會來到6公尺以上，非必要請避免前往海邊活動。