中颱杜蘇芮強度達巔峰，暴風半徑平均300公里，向西北前進，暴風圈下午接觸恆春半島，氣象局上午發布最新風雨預報，其中花蓮縣、台東縣未來24小時山區累積雨量達250至400毫米，平地雨量200到340毫米，已達到停班停課標準，但是否放假還是要依各縣市政府機關發布為準。

氣象局表示，杜蘇芮目前沿著台灣西南方近海北上，颱風暴風圈已進入巴士海峽近海，未來對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅，已發布陸上颱風警報，預計今晚至明天是風雨最大的時候。

雖然今天全台正常上班上課，但仍有機會放颱風假，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，颱風暴風半徑在4小時內可能經過的地區，平均風力達7級以上或陣風10級以上，或是未來24小時累積雨量達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，但是否放假仍是由各縣市政府決定。

依據氣象局最新公布的24小時累積雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，花蓮山區累積雨量預估250-400毫米、平地200-340毫米；台東山區250-400毫米、平地200-340毫米，皆達到山區累積雨量200毫米的放假標準，平地則接近350毫米，花蓮、台東已達停班停課標準。風力部分，蘭嶼、綠島今日中午前陣風達10至11級。也符合「陣風10級以上」停班課參考基準。