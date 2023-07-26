中度颱風杜蘇芮位於鵝鑾鼻南南東方350公里海面上，向西北前進，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨深夜示警，颱風外圍環流雨帶兇猛，如果雲雨帶夠持久，有機會翻過中央山脈進到西部。氣象局表示，今天西半部也轉為有雨的天氣，降雨空檔逐漸減少。

台灣颱風論壇昨深夜在臉書發文，颱風的外圍環流雨帶好兇猛，花蓮、台東、蘭嶼、綠島、恆春、宜蘭逐漸進入搖滾區，請提高警覺，尤其花東山區，如果雲雨帶夠持久，有機會翻越中央山脈進到西部，會有突如其來的雨勢，外出記得帶傘。

氣象局表示，今天受颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島雨區及雨勢逐漸增大，有局部大雨或豪雨，西半部也轉為有局部短暫陣雨的天氣，降雨空檔逐漸減少；氣溫方面，東半部雲量較多，高溫約29到33度，西半部則受到颱風外圍沉降影響，氣溫偏高，多數地區容易出現34度以上高溫，其中桃園至台南及金門有機會出現36到38度的極端高溫。

氣象局表示，周四、五（27、28日）颱風及其外圍環流影響，風雨將由東往西增加，全台有雨，周四各地都有大雨或豪雨發生機率，尤其東部、東南部地區及南部山區有大豪雨；周五颱風漸遠離，風雨稍趨緩，空檔逐漸增加，中南部地區仍有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。