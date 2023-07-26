杜蘇芮颱風逼近，台南市長黃偉哲啟動南區灣裡抽水站抽水機組測試後，發現運轉正常，能夠順利將內水抽排到二仁溪。（洪榮志攝）

杜蘇芮颱風逼近，中央氣象局新增台南進入警戒範圍，台南市政府災害應變中心已經一級開設，市長黃偉哲今天上午前往南區灣裡抽水站視察時，還當場啟動抽水機組進行測試，發現運轉正常，能夠順利將內水抽排到二仁溪。

水利局指出，灣裡部分地區地勢低漥，平日水流已不易排放，一旦遭遇颱風暴雨來襲，往往容易嚴重淹水。雖然2002年設置灣裡抽水站後，淹水問題已有大幅改善，但考量灣裡、喜樹一帶仍有強降雨淹水風險，目前施工中的停20抽水站，設計30CMS的抽水量能，預計明年完工後，喜樹、灣裡地區將可降低淹水災情。

黃偉哲表示，灣裡抽水站為南區相當重要的抽水站，2018年更新機組後，目前的總抽水量為19.8CMS，集水保護區域為南區省躬里、佛壇里、永寧里、同安里、興農里及松安里等地區，保護人口數約1萬7227人，往年歷經多次豪大雨，都能有效發揮保護灣裡地區的防洪功能。

不過，因應極端氣候，市府為再提升喜樹、灣裡地區的防洪量能，正於當地的市地重劃區建造停20抽水站，建設總經費5億1800萬元。

黃偉哲還認為，儘管目前台南市各水庫的蓄水量偏低，但仍須注意水庫的防洪功能是否可正常運作。根據中央氣象局情資顯示，從今天至周五上半天受到颱風環流影響，南部降雨將漸增，各地應慎防強風豪雨，台南沿海有長浪發生的機率，沿海地區須留意積淹水。至於周五午後降雨將逐漸趨緩，民眾應針對積水容器加強巡檢及清理，避免病媒蚊孳生，防洪、抗旱以及登革熱防治，三管齊下。

水利局也說，因應杜蘇芮來襲，全市499台移動式抽水機及60座抽水站都已完成巡檢並確保抽水功能正常；市轄58座滯洪池也都完成洩降；防水擋板亦分配給31個區公所，將運用於自主防災社區、小東地下道等阻擋雨水流入，也備妥防汛塊及太空包作為區排緊急搶修搶險用。

至於防汛熱點部分，為避免小東地下道積淹水導致民眾受困，將利用CCTV、淹水感測器即時監控，並視需要進行封路作業以及預布防水擋板。黃偉哲更特別指示，一旦備有防水檔板卻未使用造成淹水，將追究相關人員的責任。