中央災害應變中心今（26）日上午舉行杜蘇芮颱風第5次工作會報，杜蘇芮暴風圈已進入台灣東南部近海， 預計今日下午2時接觸陸地，屏東已出現10級以上陣風，東部、南部地區沿海、河口低窪與易淹水區，須注意強降雨可能造成積淹水，嚴防大風大雨衝擊，易成孤島聚落地區應預先規畫民眾撤離與安置。

中央災害應變中心指出，目前無人命傷亡案件，已接獲路樹倒塌、停電等6件災情通報，高雄市及台東縣已疏散撤離315人，開設收容處所3處，收容安置人數37人；台鐵、高鐵目前正常營運，空運國內取消32班次、國際取消4班次，海運停航127航次，預警性封閉路段2處，包括台東縣海端鄉台20線向陽至利稻段及台20線梅山口至向陽段；離島旅客滯留人數綠島1122人、蘭嶼188人、小琉球54人，均暫留原旅宿業者，目前食宿無虞。

中央災害應變中心表示，根據最新資料顯示，杜蘇芮颱風過去3小時中心似滯留打轉，目前在呂宋島北部近海，預計未來仍將向西北轉北北西移動，暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備，巴士海峽、台灣東南部海面、東北部海面、台灣海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。