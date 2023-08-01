台廠一向陌生的中東市場包括沙烏地阿拉伯等近期成了市場關新焦點，分析師林漢偉指出，除了法人近期討論的伺服器外，包括電動車、智慧醫療、電競等領域廠商，像是飛宏（2475）、佳世達（2352）等都有機會受惠於中東市場。

據路透社統計，目前阿拉伯主權基金規模約為4000億美元，阿拉伯有意持續擴大，基金規模預計上看1兆美元，目前投資項目包括電動車相關的Lucia、UBER，電競相關的動視暴雪、藝電，AI相關的Take-TWO、LIVE Nation等，說明其投資方向。

依貿協分析，台廠進軍沙國的產業領域及商機，首先是綠色能源，2020年沙國有10%的電力是採用再生能源，目標在2030年要提升到50%；再者是健康照護項目，沙國已開放外資可以100%設立公司，不需要當地人合資。

飛宏在今年5月也跟著貿協進軍中東，法人看好有機會取得電動車充電樁訂單。（圖／報系資料照、翻攝自飛宏科技臉書）

研究機構集邦科技（TrendForce）指出，中東及非洲太陽能市場呈現穩步增長，預計2023年新增太陽能裝機量達14.9GW，年增約49.5%，以阿聯酋、沙烏地阿拉伯、南非和以色列為主要增量地區，裝機增量高度依賴招標專案，大型太陽能地面電站專案主導市場需求，目前待建、在建的招標專案容量已超過9GW，加上政策利好及光照資源豐富，發展空間巨大，預計未來招標專案將持續增長。

林漢偉指出，今年5月貿協前往沙烏地阿拉伯設立商務據點，飛宏的子公司馳諾瓦也跟團參訪，有機會搶進沙國的電動車供應鏈及供應充電樁。另外鴻海（2317）在2022年11月跟阿拉伯主權基金合資成立沙烏地第一個電動車品牌Ceer，將運用BMW授權的零部件技術，預計將在2025年上市開賣。

就台廠在醫療領域布局，法人指出，目前以佳世達最為完整，從下游醫院到中上游的醫材等，佳世達旗下的明基三豐（4116）看準快速成長的中東醫療器材市場，2020年就進入中東市場，與子公司怡安醫療器材及明基口腔，參展杜拜國際醫療展，展示包括iQOR智慧手術室整合方案、手術檯、手術燈、可攜式超音波、醫療顯示器、醫用耗材、牙科耗材等多項產品。

佳世達旗下醫療子公司明基三豐2020年就進入中東市場（圖／翻攝自佳世達科技臉書）

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