專家會利用儀式檢測樹木內部腐朽的程度。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

市府農業局表示，透過定期巡護，追蹤老樹健康，樹木受感染初期時，即可以及時發現，並進一步治療。（張毓翎攝）

台南市政府農業局列管的老樹已累計至352株，為了預防樹木遇到強風大雨不堪一擊，每年會進行健康檢查，依其生長狀況，做修剪、病蟲害防治、支架及拉撐等養護措施；農業局表示，因應颱風「杜蘇芮」來襲，若有老樹遭受嚴重損害，會立即請廠商進行緊急性處置。

農業局近期新增列管77株老樹，當中有45株是首次依「森林法」公告的「受保護樹木」，列管資格與違規罰則比「台南市珍貴樹木保護自治條例」公告的「珍貴樹木」更嚴格，如受保護樹木樹齡須達100年、珍貴樹木則是須達80年。

此外，未經許可砍伐、移植、修剪或破壞受保護樹木，處12萬元以上、60萬元以下罰鍰；珍貴樹木則是處3萬元以上、10萬元以下罰鍰。

針對列管老樹，農業局每年會進行健康檢查，經過健檢評估為高風險的老樹，則請專家利用非破壞性儀器檢測樹木內部腐朽程度，依專家建議給予適當處置，改善樹木健康以降低樹木風險性。

2013年農業局成立珍貴樹木保育志工隊，訂定樹木認養機制，目前有39位珍貴樹木志工，每個月協助巡視所認養樹木，若發現樹勢衰退或發生病蟲害，立即通報進行處置與養護。

市府農業局森保科長朱健明表示，以前老樹一經診斷有褐根病，通常很快就倒塌，不過，現在透過定期巡護，追蹤老樹健康，樹木受感染初期時，即可以及時發現，並進一步治療，而且若遇到強風大雨時，也能保護老樹不輕易倒塌或受損。