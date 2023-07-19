一名40歲工程師工作繁忙，4年前健檢報告已顯示GPT這一肝發炎指數超標，4年後某天喝了點酒後就胸痛，掛急診才發現心臟冠狀動脈嚴重阻塞，經放置支架救回一命，之後發現男子有重度脂肪肝、數顆膽結石。醫師表示，男子已全身性發炎3年以上，慢性發炎已被認為神秘殺手，一開始如同星星之火，之後可燒掉整個人體。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，上述男子是一名認真的軟體工程師，公司體檢報告顯示，男子自4年前起就出現肝功能指數超標，其他數值則正常。之後3年，男子健檢報告仍有上述紅字。

劉博仁接著表示，近來，男子在公司聚餐時喝了點酒，居然胸痛而掛急診，結果發現，其心臟左冠狀動脈前降支阻塞超過85%，醫師當場放了一根支架，住院間檢查發現男子還有肝臟重度脂肪肝、好幾顆膽結石，且還有牙周病，這才發現男子真的是全身發炎。這顯示，男子的全身性慢性已持續3年以上。

劉博仁表示，男子的身體警訊早已在健檢報告呈現，但男子並未積極防範。發炎已被認為是神祕殺手，持續的慢性小發炎如同星星之火，會燒掉身體大好江山。

他表示，目前已證實，發炎與下述疾病有關：

1. 脂肪肝、非酒精性脂肪肝炎，嚴重可導致肝纖維化、肝癌。

2. 白血球浸潤發炎、產生血栓，引發中風或心梗。

3. 牙周病造成牙周囊袋發炎，進而引發全身心血管疾病。

4. 反覆性咽喉扁桃腺感染發炎，造成風溼性心臟病或是腎臟發炎；

5. 自體免疫疾病，因而產生自體抗體、引發全身血管炎、心肌炎、腎臟炎、骨關節炎、眼內炎等，甚至死亡。

6. 病毒感染，造成黏膜組織以及內臟慢性發炎，導致鼻咽癌、子宮頸癌、肝癌。

7. 吸入懸浮微粒PM 2.5，造成呼吸道及全身發炎，引起氣喘、肺腺癌、肝癌、不孕症。

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