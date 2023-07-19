天氣炎熱，運動後不免讓人想狂灌冰水，一名40歲男子在與朋友打完籃球後，下場就拿冰水狂灌，結果臉色慘白、倒地，緊急送醫後發現是急性心肌梗塞發作。醫師表示，人在運動時，大部分血液會流往四肢，心臟內的血液會較平常少一些，此時若再灌冰水、冰水流經縱膈腔，會使血管較窄的人，血管更收縮，進而大增心梗風險。

外科醫師陳榮堅在其個人網站表示，某次在球場上，他遇到一位將近40歲的男子，男子一打完球賽，下場就拿冰水狂灌，結果喝完他馬上臉色發白，說他快不行了就躺下去。後來男子送急診，結果就是急性心肌梗塞。

陳榮堅表示，當人在運動時，身體所有的血流會跑到四肢，心臟冠狀動脈的部分血液會相對較平常少一些，此時若再灌冰水，冰水會經過縱隔腔。血管原本較狹窄的人，此時經此冰水的刺激更加收縮，就容易發生心肌梗塞的狀況。

他提醒，運動後喝冰水的確很舒暢，但有些人不適合這麼做，例如本身有心血管疾病、高血脂、糖尿病的人，其身體在面對血管收縮的反應較差，面對溫差急遽的改變，就容易猝死。