金門縣體育會跆拳道委員會及金東跆拳道訓練中心，受蘇州體育局昆山跆拳道協會邀請，今(25)日上午在體育會跆拳道主委王建順、教練蕭偉良與任奕勳，以及前立委楊應雄的帶隊下，一行25人經由小三通登陸前往蘇州，將於明(26)日起展開為期五天的跆拳道技術及國際賽事交流，期盼藉此加速兩岸在跆拳運動上的發展。

王建順表示，台灣的跆拳道實力，在國際各大賽事屢獲佳績，選手技術水平也獲得世界肯定，期盼透過這次的活動交流，加強金門本地選手的技術面向上「升級」外，同時也希望透過大型國際賽事的多面向互動，進一步了解現今全球跆拳運動的最新發展動態。

王建順也指出，跆拳道運動在金門相當盛行，現階段約有300多位學生在地區進行相關練習，不過考量選手大多缺乏大型的正式交流比賽，希望藉由這次交流，加速兩岸在跆拳運動的發展外，也盼此為基礎，擴大未來兩岸在其它體育活動進一步廣泛交流。